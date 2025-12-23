Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı: Sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen ve bisikletli Muhammet Miraç Çam'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın davası görülmeye başlandı. Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Eren K., hayatını kaybeden çocuğun annesi Gülşah Çam, babası Ümit Çam ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunması alınan sanık Eren K., olay günü aracını hızlı kullanmadığını iddia etti. Kaza yerinden kaçmadığını savunan sürücü, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Hatta kaza sonrası 112'yi arayıp kazayı anlatarak kendimi ihbar ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Duruşmada söz alan acılı anne Gülşah Çam ve baba Ümit Çam, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu, suçun vasfı ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delilleri gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

MAHKEME 112 KAYITLARINI İSTEDİ

Mahkeme hakimi, kazaya karışan otomobilin hızının ve sanığın kusur durumunun netleştirilmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınmasına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Ayrıca sanığın duruşmadaki "kendimi ihbar ettim" beyanının doğruluğunu teyit etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne müzekkere yazılarak olayla ilgili ses kayıtlarının istenmesine hükmedildi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelenirken, sanık Eren K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma öncesinde Adana ve çevre illerden gelen bisikletli bir grup, adliye binası önünde toplanarak duruma dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Kemal Yücel, yargılama sürecini yakından takip ettiklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 17 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana gelmişti. 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde bisiklet kullanan Muhammet Miraç Çam'a çarpmıştı. Çam olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücü Eren K. daha sonra polise teslim olmuştu.

18 Kasım'da tutuklanan sürücü hakkında savcılık tarafından "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.