Adana'da bombalı saldırı planı emniyet güçlerince engellendi!

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrası basın mensuplarına bilgi veren Vali Köşger, şubat ayında terörle mücadele kapsamında 23 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlardan 4'ünün kırsalda, 19'unun şehir merkezinde gerçekleştirildiğini ifade eden Köşger, toplamda 18 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 8'inin tutuklandığını söyledi.

Vali Köşger, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını bildirdi.

Şehirde terör örgütlerinin zaman zaman eylem planları yaptığını vurgulayan Köşger, "Özellikle geçtiğimiz ay, terör örgütleri tarafından planlanan bir bombalı eylem, emniyet güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla önlendi ve 3 kişi tutuklandı." dedi.

Toplantıda Köşger’e, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil de eşlik etti.

Öte yandan, DEAŞ'ın ‘yalnız kurt’ hücrelerine saldırı talimatı verdiği yönünde istihbarat raporlarının bulunduğu belirtilmişti. Yetkililer, kentte güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti.