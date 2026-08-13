Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni de, suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu. 10 ve 12 yaşındaki çocukların cenazeleri, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 1

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Salih Rami (12) ve Simar Süleyman (10), serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 2

Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra akıntıya kapıldı. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu.

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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 4

Jandarma sualtı ekipleri, dün çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 5

İKİ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma dalgıç ekipleri Simar Süleyman'ın cansız bedenini suya girdiği yerin 3 kilometre ilerisinde buldu.

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Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 6

Aramalara devam eden ekipler, Salih Rami'nin de cesedini suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde buldu. İki çocuğun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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