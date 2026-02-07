Adana'da "dedikodu” kavgası: 4 eski mesai arkadaşını yaraladı

Adana’da bir kişi, eski iş yerine giderek tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, şüpheli olay sonrası atölyenin damına çıkarak polise direndi. Zanlı, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı. Şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Eski iş yeri olan atölyeye giden Ü.A. (26), kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.

Saldırıda Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun yaralandı. Şüpheli Ü.A, saldırının ardından tekstil atölyesinin damına çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Damda polise direnen şüpheli Ü.A. ise özel harekat ekiplerince gözaltına alındı. Üstünden 2 tabanca çıkan zanlı, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana
