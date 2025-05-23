Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar
Adana’da iki aylık bebeklerini siyah poşete koyarak 10 gün boyunca cesediyle birlikte yaşadıkları belirlenen anne ve baba, 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 27 Mart 2023’te meydana geldi. Ayşegül Talay, itfaiyeyi arayarak evde anahtarını unuttuğunu ve kapıyı açamadığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin eve girmesiyle, 2 aylık Mehtap Talay’ın cansız bedeni, ağzı bağlı siyah bir poşetin içinde bulundu.
Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı Suat Talay (43) ile kaçarak evlendiği eşi Ayşegül Talay’ı (31) gözaltına aldı. Çiftin, bebeklerini öldükten sonra poşete koyarak evde 10 gün boyunca cesetle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan çift hakkında, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “ihmalli davranışla kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında, tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanıkların cezai ehliyetlerinin tam olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Mahkeme, sanıklar Suat ve Ayşegül Talay’ı 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı