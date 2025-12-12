Adana'da dehşet anları! Kafeye otomatik tüfekle saldıran şüpheli 2 ay sonra yakalandı
Adana'da eski kız arkadaşıyla konuşmak için gittiği kafede darp edilerek dışarı atılan A.T. isimli genç, intikam almak amacıyla geri dönerek otomatik tüfekle iş yerine defalarca ateş açtı. Zanlı emniyet ekiplerinin iki ay süren titiz çalışması sonucu sokak ortasında kıskıvrak yakalandı.
Olay, 9 Ekim tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, A.T. (25) isimli genç, ayrıldığı kız arkadaşının çalıştığı iş yerine giderek eski sevgilisiyle görüşmek istedi.
Eski kız arkadaşının bu durumdan rahatsız olduğunu gören kafe sahipleri, duruma müdahale ederek A.T.'yi darp edip mekandan dışarı çıkardı. Yaşadığı darp olayı sonrası kin besleyen A.T., evine dönerek otomatik av tüfeğini aldı ve kısa süre sonra kafenin önüne geri geldi.
POLİS 2 AY BOYUNCA İZ SÜRDÜ
Saldırgan A.T., elindeki otomatik tüfekle iş yerine defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için hemen kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık iki ay boyunca kaçan A.T.'nin izini süren polis ekipleri, sonunda zanlının yerini tespit etti.
Polis ekipleri, Ziyapaşa Mahallesi'nde olduğu belirlenen A.T.'yi sokak ortasında başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin, verdiği ifadede: "Bir anlık sinirle ateş açtım, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı