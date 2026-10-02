Adana'da dehşet anları: Sevgilisinin eski kocasını görünce pencereden düşen adam hayatını kaybetti!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sevgilisinin evindeyken kadının eski kocasının kapıya dayanması üzerine paniğe kapılan 42 yaşındaki Özhan Ö., 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından evdeki kadın ve eski koca gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adana'da dehşet anları: Sevgilisinin eski kocasını görünce pencereden düşen adam hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda yaşandı.

Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evindeyken adrese kadının eski kocası M.A.Ç. geldi.

M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K. gitmesini isterken, eski koca ile karşılaşmak istemeyen

Özhan Ö. panikle 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başının üstüne düştüğü belirlenen Özhan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak ev sahibi S.K. ile eski koca M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!Yurt
adana yüksekten düşme
Günün Manşetleri
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı
"Beklenen Marmara depremi ne zaman?" sorusu tarih oldu
T.C. kimlik kartı kullanımında yeni dönem
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un torpil yazışma
Başkan Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı!
İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!
3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı
2 Süper Lig hakemi gözaltında
4 ilde internetten uyuşturucu satışına operasyon
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak!
CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon
Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Kardeş cinayetinde kan donduran detay! Kardeş cinayetinde kan donduran detay!