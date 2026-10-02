Adana'da dehşet anları: Sevgilisinin eski kocasını görünce pencereden düşen adam hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda yaşandı.

Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evindeyken adrese kadının eski kocası M.A.Ç. geldi.

M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K. gitmesini isterken, eski koca ile karşılaşmak istemeyen

Özhan Ö. panikle 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başının üstüne düştüğü belirlenen Özhan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak ev sahibi S.K. ile eski koca M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.