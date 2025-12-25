Adana’da dehşet: Babaları tarafından öldürülen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Adana'da cinnet getiren baba, uykudaki çocuklarını katlettikten sonra yaşamına son verdi. Cenaze töreninde çocuklarının tabutuna sarılan annenin sözleri ise yürekleri dağladı.
Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeş, gözyaşları ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.
Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca köyünde düzenlenen cenaze töreninde, evlatlarını kaybeden anne Nazan Kiracı'nın feryatları törene katılanları yasa boğdu.
Güçlükle ayakta duran ve çocuklarının mezarı başında sinir krizi geçiren anne Nazan Kiracı, olayın vahşetini şu sözlerle haykırdı: "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım."
DEPREMDEN SONRA ADANA'YA YERLEŞMİŞLERDİ
Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'taki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki İbrahim Kiracı ve 42 yaşındaki eşi Nazan Kiracı, Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından Adana'ya yerleşmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanan çiftin çocuklarının velayetini baba İbrahim Kiracı aldı.
Boşanma sürecinin ardından bunalıma girdiği iddia edilen İbrahim Kiracı'nın, olaydan bir süre önce eski eşine "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.
İddiaya göre cinnet getiren baba, 11 yaşındaki otizmli oğlu Doruk ve 13 yaşındaki kızı Derin Kiracı'yı uykularında hedef aldı. Babanın, silah sesinin duyulmaması için çocukların yüzünü yastıkla kapatarak ateş ettiği öğrenildi.
Çocuklarını katlettikten sonra ev sahibini arayan İbrahim Kiracı'nın, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dediği ve telefonu kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği belirtildi.
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba İbrahim Kiracı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.