Adana'da dehşet: Engelli oğlu ve kızını öldüren baba intihar etti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir baba, 11 ve 13 yaşındaki iki çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi, 97. Sokak’taki bir evde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

İddiaya göre 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, evde bulunan engelli oğlu Doruk Kiracı (11) ve kızı Derin Kiracı (13)’yı tabancayla vurdu.

Olayın ardından evden çıktığı belirtilen Kiracı’nın komşularına, “Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin” dediği öğrenildi. Daha sonra yeniden içeri giren Kiracı, aynı silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, aile içi şiddet şüphesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan İbrahim Kiracı’nın bir süre önce eşinden boşandığı ve Hatay’dan çocuklarıyla birlikte Adana’ya taşındığıbilgisine ulaşıldı.

