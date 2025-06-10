Adana’da dehşet: Hobi bahçesinde yorgun mermiyle vuruldu!

Adana’nın Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi’nde yaşanan olayda, resim öğretmeni Burak Ateş (36), ailesiyle Kurban Bayramı'nın ikinci günü hobi bahçesinde vakit geçirirken korkunç bir sürprizle karşılaştı. Aracının bagajından su almak üzereyken bir anda karnında şiddetli bir ağrı hisseden Ateş, yakınlarından yardım istedi. Karın bölgesinde kanama olduğunu fark eden ailesi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burak Ateş’in çekilen röntgeninde, karnının sol üst bölgesine isabet eden merminin alt karın bölgesine ilerlediği tespit edildi. Doktorlar, yorgun merminin çıkarılması için 13 Haziran’da ameliyat kararı aldı. Operasyonun ardından taburcu edilen Ateş, Seyhan ilçesindeki evinde iyileşme sürecine başladı.

“BU OLAY OĞLUMA DA OLABİLİRDİ”

Olayın şokunu atlatamayan Ateş, yaşadıklarını basınla paylaştı. Bayram günü ailesiyle birlikte daha huzurlu ve sessiz bir ortamda vakit geçirmek için hobi bahçesine gittiklerini belirten Ateş, kurşunun hedefi olmasının bir mucize olduğunu dile getirdi. Olaydan hemen önce 5 yaşındaki oğlunun yanından ayrıldığını belirten Ateş, “Bu mermi oğluma da isabet edebilirdi. O zaman sonuç çok daha ağır olurdu,” ifadeleriyle yaşadığı korkuyu aktardı.

Yaşanan olayın ardından bireysel silahlanmaya dikkat çeken Burak Ateş, şu ifadeleri kullandı: “Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Bu yaşamı insanlar zorlaştırıyor. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyorsa ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz.” Vücudunda kurşunla yaşamaya devam etmek zorunda olduğunu belirten Ateş, fiziksel acının yanında yaşadığı psikolojik yıkımın da derin olduğunu ifade etti.