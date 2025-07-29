Adana'da dehşet! İnfaz koruma memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde yaşanan kan donduran olayda, infaz koruma memuru Eyüp Verimli, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Merve Verimli ve kızı Elif Verimli’yi tabanca ile vurarak hayatlarına son verdi. Olay anında çiftin diğer kızının, silah seslerini duyar duymaz evden kaçarak komşularına sığındığı öğrenildi.

Mahallede duyulan silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından evin kapısında yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Kapıda polisleri fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile intihar etti.

Hayatını kaybeden Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımlar ise olayın ardından yürek burktu. Verimli’nin hesabında yer alan, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz" ve "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" şeklindeki ifadeler, yaşanan trajedinin ardından dikkat çekti.