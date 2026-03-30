Adana’da dehşet! İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu satış mağazasında silahlı saldırı meydana geldi. İş yerine giren kasklı bir şüpheli tarafından tabancayla başından vurulan 37 yaşındaki mağaza sahibi Emrah Saltıkalp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KASKLI SALDIRGAN TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanına giren ve başında motosiklet kaskı bulunan kimliği belirsiz şahıs, doğrudan iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e yöneldi. Zanlı, elindeki tabancayla dükkanın içindeki esnafa ateş açtı. Başından aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralanan Saltıkalp kanlar içinde yere yığılırken, silahlı şüpheli olay yerine geldiği motosiklete binerek hızla kaçtı.

AĞIR YARALANAN ESNAF KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine dükkana koşan çevredekiler, ağır yaralanan genç esnafı sivil bir araçla vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan 37 yaşındaki Saltıkalp, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, cinayetin işlendiği mağaza ve çevresinde detaylı inceleme çalışması gerçekleştirdi. Emniyet güçleri, silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve şüpheliyi yakalamak amacıyla başlattığı operasyonel çalışmalarını sürdürüyor.