Adana'da dehşet: Karısı evi terk edince çocuklarını öldürüp intihar etti!

Adana’da meydana gelen aile içi olayda iki çocuk ile babalarının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan bir villada yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Sergen A. (34) ile eşi G.A. arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.A.’nın evi terk ettiği öğrenildi. İddiaya göre, eşinin eve dönmemesi üzerine Sergen A., çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabanca ile vurdu. Ardından aynı tabanca ile kendisini vurduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde baba ile iki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alan anne G.A. ile aile yakınları olay yerine gelirken, bazı yakınların Sergen A.’ya ait otomobili ateşe verdiği öğrenildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Sergen A.’nın aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı “Bir kadın seni vezirde eder rezilde” paylaşımı da inceleme konusu oldu.