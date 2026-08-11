Adana'da dehşet! Kefen gönderip 8 yerinden bıçakladığı eski eşi için 'pes' dedirten savunma

Daha önce kendisini tehdit ederek hediye paketiyle kefen gönderdiği ve hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği öğrenildi.

Komşuları dehşet anlarını anlattı: "İçeri Azrail gibi girdi"

Olay anında komşularının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayşe Katırcı'nın yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının görgü tanığı ve kat sahibi Menevşe Boybey ise şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe 10 senedir benim evimde oturur. Adam 'Seni öldüreceğim' diyerek Sevgililer Günü'nde kefen gönderip 'Seni buna saracağım, mezar yerini aldım' diye tehdit ediyordu. Olay günü mangal yakarken adam içeri 'Azrail' gibi girdi ve kadını bıçaklamaya başladı. Ardından elini kolunu sallayarak sokaktan kaçtı."

Saldırının ardından sakin tavırlarla sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Tanrıkulu, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.