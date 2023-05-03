Adana'da deprem (3 Mayıs 2023)
Adana'da deprem oldu. Deprem 3,1 büyüklüğünde gerçekleştir.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 2.4 derinliğinde gerçekleşti. Deprem 21:23 sularında gerçekleşti. Adana'da hissedilen depremde hasar olduğu bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2023
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/6OOu5N27SR
03.05.2023, 21:23:28 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 2.4 km#Kandilli
# adana # deprem # kandilli rasathanesiKadıköy'de "istek parça" cinayeti Kahramanmaraş'ta deprem İstanbullular dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor Yeni Zigana Tüneli açıldı