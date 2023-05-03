Adana'da deprem (3 Mayıs 2023)

Adana'da deprem oldu. Deprem 3,1 büyüklüğünde gerçekleştir.

Adana'da deprem (3 Mayıs 2023)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 2.4 derinliğinde gerçekleşti. Deprem 21:23 sularında gerçekleşti. Adana'da hissedilen depremde hasar olduğu bildirilmedi.

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