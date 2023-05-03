Adana'da deprem (3 Mayıs 2023)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 2.4 derinliğinde gerçekleşti. Deprem 21:23 sularında gerçekleşti. Adana'da hissedilen depremde hasar olduğu bildirilmedi.