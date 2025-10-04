Adana’da dev operasyon! 79 kişi yakalandı, milyonluk ceza kesildi

Adana’da 763 polisin katılımıyla düzenlenen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 79 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Trafik kontrollerinde sürücülere 1 milyon 490 bin TL ceza uygulandı.

Yayınlanma:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde hava destekli geniş kapsamlı ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi. 763 polisin katıldığı denetimlerde hem suçlular yakalandı hem de trafik denetimleri yapıldı.

79 KİŞİ YAKALANDI

Kent genelinde yapılan uygulamada 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 79 kişi gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 498 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MİLYONLUK PARA CEZASI

Uygulama kapsamında 6 bin 770 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 12 araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 200 sürücüye toplam 1 milyon 490 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca 3 çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
