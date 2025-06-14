Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Ürünleri alıp sırra kadem basmışlar

Adana’da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 kişiyi dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Satıcıları evlerine çağırarak ürünleri teslim aldıktan sonra “parayı banka hesabınıza göndereceğiz” diyerek ortadan kaybolan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Ürünleri alıp sırra kadem basmışlar
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Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve çeşitli ilan sitelerinde cep telefonu, beyaz eşya, mobilya ve kurbanlık hayvan satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin Cono Aşireti mensubu olduğu belirlendi.

Şebekenin, alıcı gibi davranarak ürün satan vatandaşları kendi adreslerine çağırdığı, ürünleri teslim aldıktan sonra ödeme yapacaklarını söyleyip kayıplara karıştığı tespit edildi. Bazı olaylarda ise kadın şüphelilerin, satıcıları “cinsel tacizle suçlamakla” tehdit ederek sindirmeye çalıştığı ve böylece şikâyetçi olmalarının önüne geçmeyi amaçladığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda özel harekât timlerinin desteğiyle demir kapılar koçbaşıyla kırıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Ürünlerin bedelini ödediklerini savundular. Ancak ifade ve deliller doğrultusunda toplam 13 kişinin mağdur edildiği netleşti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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