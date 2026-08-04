Adana'da dondurmacıda işlenen cinayetin sırrı çözüldü! 10 tutuklama

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede durumu giderek ağırlaşan Erdem, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç çalışan yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.