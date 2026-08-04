Adana'da dondurmacıda işlenen cinayetin sırrı çözüldü! 10 tutuklama
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 yaşındaki dondurmacı çalışanı Yusuf Erdem'in iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen emniyet operasyonu tamamlandı. Cinayeti işleyen tetikçi ve kaçış sürecinde kendisine yardım eden 9 işbirlikçisi adalete teslim edildi.
25 Temmuz günü Çamlıyol Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir dondurmacıya gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri çalışanı 29 yaşındaki Yusuf Erdem'e tabancayla ateş açtı. Gerçekleşen silahlı saldırıda Yusuf Erdem ağır yara alırken, o esnada içeride bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Şüpheli, olayın ardından hızla kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede durumu giderek ağırlaşan Erdem, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç çalışan yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TELEFONDAKİ KİŞİYE EL SALLAYIP TETİĞE BASTI
Olayın aydınlatılması için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, cinayet anına dair çarpıcı detaylara ulaştı.
İncelenen kamera görüntülerinde; Yusuf Erdem'in cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı, telefondaki kişiyi saldırgana gösterdiği anlar net bir şekilde yer alıyor. Kayıtların devamında, şüphelinin telefondaki kişiye el salladıktan hemen sonra tabancasını çıkararak Erdem'e ateş açtığı görülüyor.
Yürütülen titiz soruşturma kapsamında, kamera kayıtları ve toplanan deliller ışığında cinayeti gerçekleştiren şahsın M.B. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.B. ile olay öncesi ve sonrasında kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen H.Y., A.S., İ.S., A.S., H.A., S.Ş., E.S., F.G. ve K.A. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan tetikçi M.B. ile beraberindeki 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.