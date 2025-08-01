Adana’da eğitim uçağı düştü!

Adana’nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi’nde saat 19.20 sıralarında özel bir havacılık şirketine ait “Ultra Light” sınıfı eğitim uçağı düştü. Kazanın Kelaynak Pisti yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kazada pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan’ın yaralandığını bildirdi. Yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten Köşger, her iki ismin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Vali Köşger, “Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.