Adana'da emekli polis öz oğlunu vurdu: Oğlunun cesedi başında bekleyip polisi aradı!

Emekli bir polis memuru, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve kendisinden zorla para istemesi üzerine çıkan tartışmada bıçakla üzerine yürüyen 23 yaşındaki öz oğlunu belindeki beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçmayarak cep telefonuyla emniyet güçlerini arayan acılı baba, oğlunun cansız bedeninin başında bekleyerek gelen ekiplere teslim oldu. Kenti sarsan o anlar çevre sakinlerince anbean kaydedildi.

PARA TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Feci olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki emekli polis memuru Faruk Kayhan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında para isteme meselesi yüzünden sert bir tartışma çıktı. Babasından olumsuz yanıt alan Ahmet Kaan Kayhan, aniden öfkelenerek eline aldığı bıçakla öz babasına saldırdı. Üzerine gelen tehlike karşısında kendisini korumak isteyen baba Faruk Kayhan, belindeki tabancasını çekerek oğluna peş peşe ateş etti.

CESEDİN BAŞINDA BEKLEYİP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığıldı. Şoka giren baba Faruk Kayhan, kaçmak yerine hemen cep telefonuna sarılarak durumu polise bildirdi ve kendisini ihbar etti. Sağlık ve polis ekipleri adrese ulaşana kadar oğlunun cansız bedeninin başında bekleyen babanın o çaresiz anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, genç adamın hayatını kaybettiği saptandı.

GEÇEN YILKİ ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU

Şüpheli baba Faruk Kayhan, adrese intikal eden Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suç aleti silahını kendi rızasıyla teslim ederek gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen emekli polisin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan’ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayete kurban giden Ahmet Kaan Kayhan ile ilgili trajik bir geçmiş detay de ortaya çıktı. Orman işçisi olarak görev yaptığı belirtilen Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen büyük bir orman yangınına müdahale ettiği sırada arazide kaybolduğu, o dönem bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.