Erkek öğrenci yurdunda korkunç olay

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Erkek öğrenci yurdunda korkunç olay

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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