Adana'da evlatları birbirine düşüren miras cinayeti! Ağabeyini öldüren kardeş hakkında karar

Olay, 7 Haziran günü Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, hayatını kaybeden Ercan P.'nin (55), babası Cevdet P.'ye ait dükkanı kiraya verdiği, ancak buradan elde edilen kira gelirini kardeşleri arasında eşit şekilde paylaştırmadığı tespit edildi. Bu durum nedeniyle Ercan P. ile kardeşi Muhammet P. (49) arasında uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. Olay günü Muhammet P.'nin bu konuyu görüşmek üzere ağabeyinin yanına gittiği öğrenildi.

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ

Kira paylaşımı mevzusu üzerine başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede ağabey Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Muhammet P. ise yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağabey Ercan P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şüpheli Muhammet P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM, PİŞMANIM"

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen katil zanlısı Muhammet P., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince anında gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayetin perde arkasını anlatan şüpheli, şunları söyledi:

"Babamın dükkanından gelen kira gelirini kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için onu bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, çok pişmanım."

Emniyetteki adli ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Muhammet P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.