Adana'da fabrika servisi devrildi: 13 işçi yaralı
Adana Kozan'da yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Gece mesaisine giden 13 işçi hastaneye kaldırıldı.
Yayınlanma:
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan–Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada gece mesaisine giden 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı