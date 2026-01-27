Adana'da fabrika servisi devrildi: 13 işçi yaralı

Adana Kozan'da yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Gece mesaisine giden 13 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana'da fabrika servisi devrildi: 13 işçi yaralı
Yayınlanma:

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan–Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada gece mesaisine giden 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dünya genelinde savunma harcamaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Dünya genelinde savunma harcamaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana işçi
Günün Manşetleri
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!
Hakkari'de dev operasyon!
Çok Okunanlar
2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı 2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı
Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi
Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Tehlikeli rakamlar! İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Tehlikeli rakamlar!