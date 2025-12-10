Adana'da facia gibi kaza: Minibüs sulama kanalına devrildi, yaralılar var!

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 FP 3243 plakalı minibüs, içerisinde tarım işçileriyle seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Kanalın içine devrilen araçtaki yaralılar için olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı çalışmasıyla minibüsten çıkarılan toplam 18 yaralı tarım işçisi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, ekipler kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.