Adana'da Feci Kaza! 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesi Haşim Dalgıç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Madama Köprüsünde elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın eksiyle anne ve 1 bebeği ile 2 çocuğu yola savruldu.

Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Anne ve iki çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden bebek otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.