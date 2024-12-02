Adana'da feci kaza! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 40 yaşındaki Hasan Eren hayatını kaybetti. Kazada yaralanan toplam 9 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Pilot olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi, işlemlerinin ardından İstanbul'dan gelen ağabeyi Seval Eren ve yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin uçakla İstanbul'a götürüleceği ve burada defnedileceği öğrenildi.

Minibüste bulunan ve kazada yaralanan 7 kişiden 6'sının İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen uçuş ekibi olduğu, görevin ardından dinlenmeye geçerken kazanın yaşandığı belirtildi.