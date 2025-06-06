Adana’da feci kaza: Ambulansla çarpışan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Şarşar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şinasi Y. (41) idaresindeki 01 RP 246 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve B.O. yönetimindeki 01 AJL 485 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Fatma Durmuşoğlu (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Şinasi Y. ile ambulans sürücüsü ve ambulansta görevli bir sağlık personeli de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü, daha sonra ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Fatma Durmuşoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.