Adana'da feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Çukurova Belediyesine ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, o esnada yolun karşısına geçmek için adım atan Figen Tuğlu'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan 71 yaşındaki kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personelinin yaptığı tıbbi kontrollerde, ağır darbeler alan Figen Tuğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Figen Tuğlu'nun cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan çöp kamyonunun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.