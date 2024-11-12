Adana'da feci kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı

Adana'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aliya İzzetbegoviç ve Öğretmenler bulvarları kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil, Hasan Yasin'in (48) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Hasan Yasin'in olay yerinde öldüğü tespit edildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.