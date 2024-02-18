Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Adana'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, merkez Yüreğir ilçesinde Levent Mahallesi Sümbül Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ACT 241 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi. Kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.