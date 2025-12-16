Adana'da film gibi operasyon! Cinayet zanlısı 5. kattan sarkarak kaçmaya çalıştı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde işlenen cinayetin faillerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

12 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, sokak ortasında çıkan tartışma sonucu 19 yaşındaki Murat İnanmaz bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini kısa sürede deşifre eden ekipler, şüphelinin peşine düştü.

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet zanlısı olduğu belirlenen 19 yaşındaki Abdulkadir B.'nin izini Sarıçam ilçesinde buldu. Şüphelinin, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese şafak baskını düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden Abdulkadir B., yakalanmamak için tehlikeli bir yola başvurdu. Bulunduğu dairenin balkonuna çıkan zanlı, 5'inci kattan sarkarak bir alt kattaki dairenin balkonuna geçiş yapmaya çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları ve ikna çabaları sonucunda direnci kırılan zanlı, teslim olarak gözaltına alındı.

KONUM ATARAK OLAY YERİNE ÇAĞIRMIŞ

Emniyete götürülerek sorguya alınan Abdulkadir B., cinayetin işlenme nedenine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Zanlı, öldürdüğü Murat İnanmaz'ın, sevgilisi Yasemin S.'nin (19) eski erkek arkadaşı olduğunu belirtti. İnanmaz'ın, sevgilisini telefonla arayarak sürekli rahatsız ettiğini öne süren Abdulkadir B., olay günü bu mesele yüzünden tartıştıklarını ve kavganın bu sebeple çıktığını savundu.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, maktul Murat İnanmaz'ın olay yerine gelmesini sağlayan kişinin Yasemin S. olduğu ortaya çıktı. Genç kadının, cep telefonu üzerinden olay yerinin konumunu atarak İnanmaz'ı buluşmaya çağırdığı saptandı. Ayrıca S.Ç. (18) isimli bir diğer şüphelinin de cinayet zanlısının olay yerinden kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Bu tespitler üzerine Yasemin S. ve S.Ç. de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltındaki Yasemin S., ifadesinde maktulü oraya çağırma nedeninin kendisine rahatsızlık vermemesi konusunda uyarmak olduğunu iddia etti. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Abdulkadir B., olay yerine konum atan Yasemin S. ve kaçışa yardım eden S.Ç., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ova Mahallesi'nde sokakta karşılaşan Murat İnanmaz ile bir kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş, İnanmaz aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.