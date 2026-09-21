Adana'da gece yarısı deprem! Kahramanmaraş ve Kayseri de sallandı: AFAD'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.02'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Adana olmak üzere çevre illerde de panik ve endişe yarattı. AFAD, depremin ardından yürütülen saha taramalarında ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

GECE YARISI MEYDANA GELDİ: ÇEVRE İLLERDE BÜYÜK PANİK

Depremin merkez üssü ve etki alanına ilişkin AFAD'dan paylaşılan teknik veriler ve detaylar şöyle:

Büyüklük ve Derinlik: AFAD koordinasyonunda kaydedilen verilere göre sarsıntı, saat 04.02'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinde sığ odaklı olarak gerçekleşti ve büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak ölçüldü.

Hissedilen İller: Yere yakınlığı nedeniyle sarsıntı yalnızca Adana merkez ve ilçelerinde değil; Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de geniş bir alanda kuvvetli şekilde hissedildi. Gece uykusunda depremi hisseden çok sayıda vatandaş tedbir amacıyla sokağa çıktı.

AFAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK, TARAMALAR SÜRÜYOR"

Depremin hemen ardından AFAD resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı:

Açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Yerel idari birimler ve AFAD ekiplerinin köyler ve kırsal mahalleler başta olmak üzere bölgedeki saha inceleme ve teyit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.