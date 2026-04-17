Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran alevleri kontrol altına almak için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında kısa sürede büyüyen alevler geri dönüşüm fabrikasını tamamen sardı.
Yaşanan gelişmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale etmeye başladı. Polis ve sağlık ekipleri bölgede yerini alırken, itfaiye ekipleri fabrikayı saran yoğun alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Bölgedeki itfaiye erlerinin yangını söndürme ve kontrol altına alma faaliyetleri halihazırda devam ediyor.