Adana'da gölete giren çocuk boğuldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren çocuk boğuldu. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da gölete giren çocuk boğuldu
Adana'da baraja düşen çocuk kayboldu
Editör: Süleyman Daban
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Çatalçam Mahallesi'nde arkadaşıyla gölete giren 13 yaşındaki Ömer Bektaş suda kayboldu.
İhbar üzerine gölete gelen jandarma ekipleri ile çevredekiler kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığından olay yerine gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaptı.

Bektaş'ın cesedini bulan dalgılar sudan çıkardı.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # adana
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