Adana’da günlük yevmiye geriye çekildi: Tarım işçileri tepkili

Adana’da tarım işçilerinin yevmiyeleri bin 500 liradan bin 385 liraya düşürüldü. Hatay ve Mersin’deki işçiler ücretin geriye çekilmesine tepki gösterdi. Zor şartlarda çalıştığını söyleyen mevsimlik işçiler alınan karara tepkili.

Adana’da tarım işçilerinin ücretleri 2026 yılında düşürüldü. Günlük yevmiye 1.500 liradan 1.385 liraya çekildi.

Bu karara Mersin ve Hatay’daki tarım işçileri dernekleri karşı çıkarak imza atmadı.

Hatay Erzin Tarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat, yöneticileri eleştirerek mevsimlik işçilere haksızlık yapıldığını söyledi.

Mevsimlik işçiler ise alınan kararın geçim şartlarını daha da zorlaştırdığını belirterek yevmiyelerinde artış talep etti.

Tarım işçileri, aldıkları ücretin yetmediğini ve yaşam koşullarının ağırlaştığını ifade etti.