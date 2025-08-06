Adana'da hijyen skandalı! Kesilmiş hayvanları bagajda taşıyıp kasaba indirdiler

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak’ta bulunan bir kasaba yapılan et sevkiyatı, hijyen skandalını gözler önüne serdi. 01 Y 4681 plakalı bir otomobilin bagajında taşınan 3 küçükbaş hayvanın kesimi yapılmış etleri, hiçbir soğutma sistemi ya da koruma önlemi olmadan kasaba getirildi. Görüntülerde etlerin doğrudan bagajdan alınarak taşındığı görülürken, herhangi bir hijyen önlemi alınmaması dikkat çekti.

ELDİVEN YOK, HİJYEN YOK, DENETİM YOK

Etlerin araca nasıl konulduğu ve ne şekilde taşındığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle etlerin eldiven takılmadan doğrudan araçtan çıkarılıp kasaba taşınması hijyen skandalının boyutunu ortaya koydu. Söz konusu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hijyen kurallarının bu denli ihlal edildiği görüntüler sosyal medya platformlarında infial yaratırken, birçok kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu.