Adana’da huzur operasyonu: Aranan 16 şüpheli yakalandı!

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27-28 Şubat tarihlerinde ilçenin farklı bölgelerinde 51 noktada geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Asayiş uygulamasına 30 ekip ve 162 personel katıldı.

Denetimlerde 6 bin 683 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ilçede suç oranını azaltmak ve halkın huzurunu sağlamak adına denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 199 bin 371 lira para cezası kesildi.