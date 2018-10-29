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Adana'da iki otomobil çarpıştı: Hamza Karaokay hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Adana'da iki otomobil çarpıştı: Hamza Karaokay hayatını kaybetti

Ceyhan'da  iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Ceyhan-Kozan yolu Mercimek Mahallesi'nde, Hamza Karaokay'ın (39) kullandığı 01 AAE 148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Küçükateş (62) kontrolündeki 01 ABE 688 plakalı otomobil çarpıştı. 

Çarpışma sonucu şarampole yuvarlanan otomobillerin sürücüleri ile Ramazan Tüzün, Sefa Öztürk, Yakup Küçükateş ve Kadriye Erkuş yaralandı. 

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Hamza Karaokay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #ceyhan
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