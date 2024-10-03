Adana'da ilginç olay! Çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin lira para cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir çocuğu ısıran Hint Şebeği cinsi maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası uygulandı.Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Ko

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da ilginç olay! Çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin lira para cezası
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Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Maymunun Söğütlü Mahallesi'ndeki tutulduğu adrese giden ekipler, Hint Şebeği cinsi olduğu belirlenen hayvanı muhafaza altına aldı.

Ekipler beslenmesi ve bakılması yasak olan maymunun sahibi 16 yaşındaki R.Ç'ye 41 bin 817 lira para cezası uyguladı.

Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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