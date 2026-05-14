Adana’da inanılmaz ihmal! Ambulansın anahtarı kaybolunca kalp hastası can verdi

7 Mayıs sabahı Levent Mahallesi'nde fenalaşan Mehmet Kepir (46) için ailesi acil yardım istedi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 ekipleri, Kepir’e evde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı battaniyeye sararak ambulansa taşıdı. Ancak iddiaya göre, araç içinde kalp masajı yapıldığı sırada ambulansın anahtarı hastanın sarılı olduğu battaniyenin arasına düştü.

AMBULANSI İTEREK ANAHTAR ARADILAR

Sağlık ekipleri hastayı hastaneye sevk etmek istediklerinde anahtarın olmadığını fark etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı:

Sağlık görevlileri ve hasta yakınları dakikalarca ambulansın çevresinde anahtar aradı.

Hatta anahtar altında kalmış olabilir düşüncesiyle koca ambulans çevredekiler tarafından ileri itildi.

Zaman kaybının ardından olay yerine ikinci bir ambulans çağrıldı.

AİLEDEN "İHMAL" SUÇLAMASI: "40 DAKİKA BEKLETİLDİ"

Mehmet Kepir, ikinci ambulansla hastaneye ulaştırılsa da kurtarılamadı. Kepir'in eşi Şengül Ayağ, eşinin yaklaşık 40 dakika boyunca ambulansın içinde bekletildiğini iddia ederek, "İlk gelen ekibin ihmali yüzünden eşimi kaybettim. Anahtar battaniyenin içinden çıkmış, şikayetçiyim" dedi.

12 YAŞINDAKİ OĞLUNUN VEDASI YÜREK DAĞLADI

Hayatını kaybeden Mehmet Kepir’in 12 yaşındaki oğlu İbrahim Kepir’in babasının mezarı başındaki hali ise görenleri gözyaşlarına boğdu. Küçük çocuğun babasının mezarına boylu boyunca uzanıp toprağı öptüğü anlar, yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu teyit ederek; kalp masajı sırasında anahtarın düştüğünün belirlendiğini ve olayla ilgili idari incelemenin titizlikle sürdüğünü açıkladı. Savcılık da "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle soruşturma başlattı.