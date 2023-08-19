Adana'da kaçak akaryakıt alarmı! 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler, siteye düzenledikleri operasyonda park halindeki bir tıra yüklenmiş 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.