Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlediği operasyonda, 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # kaçak akaryakıt # operasyon
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