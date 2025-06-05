Adana’da kaçak alkol deposu çökertildi: 10 bin litrelik ölüm tehlikesi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin ticaretine karşı yürüttükleri kapsamlı çalışmalar kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde şüpheli bir adrese operasyon düzenledi.

Önceden teknik ve fiziki takip altına alınan adresin, kaçak etil alkol deposu olduğu belirlendi. Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra belirlenen noktaya baskın yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen bu miktarın, piyasaya sürülmesi halinde çok sayıda kişiyi zehirleyebileceği, hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Depoda yapılan incelemelerin ardından, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.