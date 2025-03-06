Adana'da kaçak içki operasyonu: 780 litre sahte içki ele geçirildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen iki adres ve bir araca eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, toplam 780 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, kaçak içkileri ürettiği ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.