Adana'da kaçak makaron operasyonu: 16 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda toplam 16 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi.

TIR, KAMYONET VE DEPOLARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında ekipler, tır, kamyonet ve depo olarak kullanılan alanlara eş zamanlı baskın düzenledi. Uzun süredir takip edilen şüphelilerin kaçak makaronları piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşılması üzerine düğmeye basıldı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen milyonlarca makaronun yanı sıra, 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonun, kaçak tütün mamullerinin ticaretini önlemeye yönelik kapsamlı bir mücadelenin parçası olduğu bildirildi.