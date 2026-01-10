Adana'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin paket ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı ürün sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheli araca yönelik operasyonda binlerce paket sigara ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin paket ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.D. ve M.K. isimli şahısların şehre yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin aracının önünü keserek durdurdu.

ARAÇTAN 10 BİN PAKET ÇIKTI

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında araçta bulunan şüpheliler H.D. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D. ve M.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye ordusundan Halep duyurusu: Son mahalle de kurtarıldıSuriye ordusundan Halep duyurusu: Son mahalle de kurtarıldıDünya
Bebek'te otele uyuşturucu baskını: Otelde ikinci kez arama yapıldıBebek'te otele uyuşturucu baskını: Otelde ikinci kez arama yapıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana Kaçak Sigara
Günün Manşetleri
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu
Bebek'te otele uyuşturucu baskını
2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesi yayımlandı
Deniz ticaretinde yılın rekoru kırıldı
CHP'li beş belediye başkanı hakkında karar verildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de konuştu
Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı
Çok Okunanlar
İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Araç sahiplerine müjde Araç sahiplerine müjde
Her iki kişiden birinde görülüyor Her iki kişiden birinde görülüyor