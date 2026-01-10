Adana'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin paket ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.D. ve M.K. isimli şahısların şehre yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin aracının önünü keserek durdurdu.

ARAÇTAN 10 BİN PAKET ÇIKTI

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında araçta bulunan şüpheliler H.D. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D. ve M.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.