Adana'da kaçakçılık operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen 8 kişi operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.
Son olarak yapılan çalışmalar neticesinde kentte 8 kişinin kaçakçılık yaptıkları belirlendi.
Ekipler tarafından, söz konusu 8 kişinin adresleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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