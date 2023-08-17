Adana'da kaçakçılık operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Son olarak yapılan çalışmalar neticesinde kentte 8 kişinin kaçakçılık yaptıkları belirlendi.

Ekipler tarafından, söz konusu 8 kişinin adresleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.