Adana'da kaçakçılık operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen 8 kişi operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Son olarak yapılan çalışmalar neticesinde kentte 8 kişinin kaçakçılık yaptıkları belirlendi.

Ekipler tarafından, söz konusu 8 kişinin adresleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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