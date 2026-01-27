Adana'da kadın giyim mağazasina silahlı saldırı: "Düşmanım yok ama 10 kurşun sıktılar!"

"YAKIN ARKADAŞLARIM BİLE GELMİYOR"

Müşterilerin korkudan mağazaya adım atmadığını belirten Palalı, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu yapan kimse bilmek istiyorum. Çünkü benim bir düşmanım yok. Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum. Emniyetimiz sağ olsun işimiz başına geç dedi. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim."