Adana'da kadın giyim mağazasina silahlı saldırı: "Düşmanım yok ama 10 kurşun sıktılar!"
Adana'da anaokulu öğretmenliğini bırakarak kadın giyim mağazası açan Nida Palalı'nın iş yeri, gece yarısı kurşun yağmuruna tutuldu. Mağaza sahibi, "Düşmanım yok, neden yapıldığını bilmiyorum" diyerek yetkililere seslendi.
Olay, 17 Ocak Cumartesi günü Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, gece saatlerinde 48 yaşındaki Nida Palalı'ya ait iş yerini hedef aldı.
Saldırganlar mağazaya yaklaşık 10 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin vitrin camlarını delerek duvarlara saplandı.
POLİS TELEFONUYLA UYANDI
Yaklaşık 3 yıl önce anaokulu öğretmenliği mesleğini bırakarak geçimini sağlamak amacıyla bu mağazayı açan Nida Palalı, saldırı haberiyle sarsıldı.
Olay gecesi yaşadıklarını aktaran Palalı, şunları söyledi:
"Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum."
Herhangi bir düşmanı olmadığını ve daha önce tehdit almadığını vurgulayan mağaza sahibi, saldırının nedenini bilmediğini ifade etti.
"YAKIN ARKADAŞLARIM BİLE GELMİYOR"
Müşterilerin korkudan mağazaya adım atmadığını belirten Palalı, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Bunu yapan kimse bilmek istiyorum. Çünkü benim bir düşmanım yok. Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum. Emniyetimiz sağ olsun işimiz başına geç dedi. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim."
Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma devam ediyor.