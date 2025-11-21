Adana’da kafe cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kafede 3 Temmuz 2023 tarihinde yaşanan ve Sefa Can Donma’nın tabancayla hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet davasının gerekçeli kararı mahkeme tarafından yazıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül 2024 tarihinde kararını açıklamış; sanık Volkan D.’ye ceza vermiş, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Bora T.’nin ise beraatine hükmetmişti.

MAHKEME: HAKSIZ TAHRİK KOŞULLARI OLUŞTU

Gerekçeli kararda, olayın meydana geliş biçimine yer verildi. Karara göre, maktul Sefa Can Donma ve sanık Volkan D.'nin kafede tartıştıkları ve bu esnada Donma’nın "kalabalık ortamda sanığa küfrettiği" belirtildi.

Tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda Mahkeme, ölen Donma’nın sergilediği "haksız davranışları" nedeniyle Volkan D.'nin eylemini kasten öldürme suçu kapsamında işlediği, ancak bu eylem sırasında sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluştuğu sonucuna vardı.

Kararda bu durum şu şekilde değerlendirildi: "Sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29/1 maddesinde yer alan haksız tahrik sebebiyle müebbet hapis cezası yerine sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin hakkaniyete ve ölçülülük kuralına uygun olacağı sonucuna varılmıştır."

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, haksız tahrik indirimini uygularken, TCK’nın 62/1 maddesindeki iyi hal indirimine (takdiri indirim nedenleri) gitmeme kararının gerekçesini de açıkladı. Kararda, "Sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkalı geçmişi, suç işleme eğilimi dikkate alınarak sanık hakkında TCK'nin 62/1 maddesinde yer alan iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi.

AZMETTİRİCİYE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Kararda, cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen sanık Bora T. hakkındaki beraat hükmünün dayanağı da detaylandırıldı. Mahkeme, Bora T. ve Volkan D.'nin olay sırasında "fikir ve eylem birliği halinde hareket ettiklerine dair kesin delil bulunmadığını" kaydetti.

Beraat kararı, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanık Bora'nın sanık Volkan'ı maktulü öldürmeye azmettirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı, mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ve sanık Volkan'ın kasten öldürme suçunu tek başına işlediği mahkememizce kabul edildiğinden sanık Bora'nın kasten öldürme suçundan 'delil yetersizliğinden' beraatine karar vermek gerekmiştir" şeklinde gerekçelendirildi.

NE OLMUŞTU?

Olayın ardından, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddia edilen Volkan D. ile azmettirici olduğu ileri sürülen Bora T. tutuklanmıştı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül 2024 tarihli karar duruşmasında Volkan D.'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 19 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Diğer sanık Bora T. hakkında ise "delil yetersizliğinden" beraat ve tahliye hükmü kurulmuştu.