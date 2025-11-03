Adana'da kahvede infaz! Zanlı patlak lastik' şişirirken yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. Olay, Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu, kahvehanede oturduğu sırada 76 yaşındaki M.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma alevlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., park halindeki aracından bir av tüfeği alarak geri döndü. M.Ç., Mumcuoğlu’na doğru tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu anlık fırsattan yararlanan Mumcuoğlu, can havliyle kaçmaya başladı.

DOLDUR BOŞALT YAPIP ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Kurbanının kaçtığını gören M.Ç., silahına "doldur boşalt" yaparak yeniden ateşlemeye hazır hale getirdi. Şüpheli, kaçmakta olan adamın arkasından ateş açtı. Açılan ateş sonucu kasığından vurulan Sabahattin Mumcuoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. 76 yaşındaki M.Ç. ise geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde Mumcuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine koşan Mumcuoğlu’nun yakınları gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından Mumcuoğlu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı M.Ç.'nin peşine düştü. Zanlının kaçtığı aracın plakası üzerinden PTS (Plaka Tanıma Sistemi) geçişleri takibe alındı. Şüphelinin D-400 kara yolu üzerinde olduğu saptandı. Polis ekipleri, M.Ç.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Zanlının, lastiği patlayan otomobiline hava basmak için istasyona girdiği anlaşıldı. Polis, M.Ç.'yi suç aleti av tüfeğiyle birlikte istasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı M.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.